Россиянам объяснили, можно ли получить компенсацию за повреждённый паводком автомобиль

ОСАГО не покрывает страховку повреждённых во время паводков автомобилей. Чтобы получить компенсацию, жителям Оренбургской области нужно дождаться расследования уголовного дела по факту прорыва дамбы, сообщил автоюрист Сергей Радько.

"ОСАГО это не покрывает. Если есть страховка каско, она может тоже не покрыть, как правило, стихийные бедствия являются исключением из страхового покрытия. Ущерб, который причинён стихийным бедствием, по каско возмещению не подлежит. Это оговаривается и в полисе, и в правилах страхования", — подчеркнул юрист в беседе с "Газетой.ru".

По словам эксперта, всё будет зависеть от результатов расследования. Важно, что именно стало причиной прорыва дамбы, и поэтому делать выводы пока рано. Если есть каско, нужно посмотреть договор и какие риски там застрахованы, уточнил Радько. Если же договора нет или страховая отказала, в зависимости от итогов расследования, следует решать вопрос, кому предъявлять претензии.