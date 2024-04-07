Россиянам объяснили, можно ли получить компенсацию за повреждённый паводком автомобиль
Юрист Радько: Каско может не помочь получить компенсацию при стихийных бедствиях
ОСАГО не покрывает страховку повреждённых во время паводков автомобилей. Чтобы получить компенсацию, жителям Оренбургской области нужно дождаться расследования уголовного дела по факту прорыва дамбы, сообщил автоюрист Сергей Радько.
"ОСАГО это не покрывает. Если есть страховка каско, она может тоже не покрыть, как правило, стихийные бедствия являются исключением из страхового покрытия. Ущерб, который причинён стихийным бедствием, по каско возмещению не подлежит. Это оговаривается и в полисе, и в правилах страхования", — подчеркнул юрист в беседе с "Газетой.ru".
По словам эксперта, всё будет зависеть от результатов расследования. Важно, что именно стало причиной прорыва дамбы, и поэтому делать выводы пока рано. Если есть каско, нужно посмотреть договор и какие риски там застрахованы, уточнил Радько. Если же договора нет или страховая отказала, в зависимости от итогов расследования, следует решать вопрос, кому предъявлять претензии.
Всех пострадавших могут признать потерпевшими по уголовному делу, если прорыв дамбы стал следствием нарушений при строительстве или эксплуатации. В этом случае они могут предъявлять все претензии к лицам, которых признают виновными, резюмировал автоюрист.
Напомним, сильнейший паводок обрушился на Оренбургскую область 5 апреля. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Спасатели эвакуируют пострадавшие улицы, но эта зона постоянно расширяется, и на данный момент в неё попали почти 6,3 тысячи домов. По словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, ситуация остаётся критической, уровень воды будет расти, пик паводка в регионе придётся на 10 апреля.
ТАСС / Егор Алеев