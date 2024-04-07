Паслер: Предварительный ущерб АПК Оренбуржья от паводка оценивается в ₽65 млн
Улицы Орска после прорыва дамбы. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Предварительный ущерб агропромышленному комплексу Оренбургской области от паводка составляет 65 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"По предварительным данным федерального Минстроя, <...> 65 миллионов рублей — предварительный ущерб, нанесённый агропромышленному комплексу", — написал он в телеграм-канале.
А предварительный ущерб инфраструктуре, добавил глава региона, составляет порядка 21 миллиарда рублей.
Напомним, 5 апреля в Орске Оренбургской области из-за накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, а на следующий день — ещё в одном. Как отмечал Денис Паслер, паводок стал самым сильным за историю региона. На данный момент известно о 99 пострадавших и более чем шести тысячах подтопленных домов. В субъекте ввели режим ЧС федерального характера.