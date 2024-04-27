Московским водителям объяснили, как не опоздать на открытие дачного сезона, стоя в пробках
ЦОДД: По пятницам в Москве стало на 80 тысяч авто больше, чем в марте
Жителям Москвы стоит выезжать на дачу вне часов пик, чтобы избежать пробок и большого количества транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Там добавили, что москвичи постепенно начали открывать дачный сезон. В среднем по пятницам в городе стало уже на 60–80 тысяч авто больше, чем в начале марта.
Кстати, более 300 тысяч водителей планируют выехать за город в последний рабочий день перед майскими праздниками, то есть сегодня, 27 апреля. Поэтому информация о пробках как нельзя кстати.
"Когда лучше выезжать на дачу, чтобы избежать плотного движения на дорогах: по Люблинской улице — в пятницу; по Варшавскому, Волоколамскому и Ярославскому шоссе, Кутузовскому и Рязанскому проспектам — в субботу; по Боровскому шоссе — когда угодно, кроме полуночи с пятницы на субботу; по проспекту Генерала Дорохова и Рублёвскому шоссе — когда угодно; по другим магистралям — в пятницу после 20:00, в субботу до 11:00 или после 16:00", — советует ЦОДД.
Там также предупредили, что большое скопление машин наблюдается с 17:00 до 20:00 в пятницу, с 13:00 до 15:00 в субботу на Щёлковском шоссе и шоссе Энтузиастов, Профсоюзной и Липецкой улицах. Кроме того, заметно замедлились Ленинградское шоссе и проспект Вернадского.
А ранее Life.ru писал, что в Москве перекроют улицы из-за репетиции Парада Победы. В основном для передвижения будут недоступны дороги в центре и на юге столицы. Кроме того, парковку для москвичей на майских праздниках сделают бесплатной.
АГН "Москва" / Артур Новосильцев