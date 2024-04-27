Московским водителям объяснили, как не опоздать на открытие дачного сезона, стоя в пробках

Жителям Москвы стоит выезжать на дачу вне часов пик, чтобы избежать пробок и большого количества транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Там добавили, что москвичи постепенно начали открывать дачный сезон. В среднем по пятницам в городе стало уже на 60–80 тысяч авто больше, чем в начале марта.

Кстати, более 300 тысяч водителей планируют выехать за город в последний рабочий день перед майскими праздниками, то есть сегодня, 27 апреля. Поэтому информация о пробках как нельзя кстати.

"Когда лучше выезжать на дачу, чтобы избежать плотного движения на дорогах: по Люблинской улице — в пятницу; по Варшавскому, Волоколамскому и Ярославскому шоссе, Кутузовскому и Рязанскому проспектам — в субботу; по Боровскому шоссе — когда угодно, кроме полуночи с пятницы на субботу; по проспекту Генерала Дорохова и Рублёвскому шоссе — когда угодно; по другим магистралям — в пятницу после 20:00, в субботу до 11:00 или после 16:00", — советует ЦОДД.