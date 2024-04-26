Эти 7 фактов про машины времён СССР удивят даже матёрых автолюбителей Советские авто были легендарными транспортными средствами. С ними у многих россиян связаны приятные воспоминания и даже байки. Life.ru рассказывает про семь неожиданных фактов о машинах эпохи СССР. 26 апреля, 15:00 Какие автомобили были в СССР? Обложка © ТАСС / Юрий Белозёров

Авто в Союзе выпускали разноплановые. С заводов сходили не только легковые машины для народа, но ещё и грузовики, специализированная техника, а также гоночные автомобили. В их строении было много интересных особенностей, о которых знают лишь немногие современные граждане. В чём была уникальность советских машин?

1. Советские троллейбусы были опасны для жизни

Использовать некоторые советские авто было небезопасно во время непогоды. Например, в троллейбусе человека могло ударить током. Фото © ТАСС / Ираклий Чохонелидзе

Советские авто делали качественно, но при производстве некоторых видов транспорта иногда допускали серьёзные ошибки. Например, в троллейбусе конструкция была сделана с погрешностью, которая ставила жизнь пассажиров под угрозу. В сухую погоду ездить на такой машине в СССР было безопасно. Однако в дождь кондукторы предупреждали всех пассажиров о том, что входить в троллейбус нужно аккуратно и быстро, сразу запрыгивая в салон обеими ногами.

Дело в том, что транспорт был плохо изолирован от тока с улицы. Поэтому, когда в ливень человек ставил одну ногу на ступеньку, не успев поднять вторую с мокрого асфальта, была вероятность получить удар током. Погибнуть можно было за долю секунды.

2. Советский "автомобиль-амфибия"

Авто СССР спокойно давали фору даже западным разработкам. Машиностроительная отрасль Советского Союза шагала настолько далеко вперёд, что у нас были даже уникальные технологии, которыми не могла похвастаться ни одна страна мира. Например, существовал "автомобиль-амфибия". На нём можно было передвигаться как по асфальту, так и по воде. Модель называлась ЛуАЗ-968.

3. Оригинальный способ побороть запотевание фар

Чтобы фары не потели, автомобилисты СССР заливали в них тормозную жидкость. Фото © ТАСС / Александр Шогин

На современных машинах фары не запотевают, и регулярно протирать их не надо. Но в советских авто такая проблема была распространена. Водителю приходилось останавливаться буквально каждые полчаса, чтобы привести световые элементы в пригодное для использования состояние. Те, кто не хотел регулярно ходить к фарам с лампой, прибегали к одному лайфхаку. Они заливали в световой элемент тормозную жидкость. В результате стекло не потело.

4. Оригинальный способ завести советскую машину

Советские машины заводили не так, как современные. Нельзя было вставить ключ в зажигание или нажать на кнопку. Чтобы начать движение, нужен был так называемый кривой стартер. Устройство выглядело как железная палка с искривлённой структурой. Её нужно было разместить под капотом и прокрутить. Тогда советское авто заводилось.

5. Первым советским авто был грузовик

Первую советскую машину выпустили почти сразу после завершения Гражданской войны. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Первая машина в СССР появилась почти сразу после образования государства — в 1924 году. Ею был грузовик АМО-Ф-15. Транспортное средство производили в Москве, а затем начали распространять по всему Советскому Союзу. Название, конечно, оставляет желать лучшего, но в хозяйстве автомобиль пригодился.

6. Первый лифтбек в СССР появился только в 1973 году

Советские авто начали стремительно развиваться после 1973 года, когда появился первый лифтбек. Фото © ТАСС / Евгений Загуляев

Советские авто хоть и были лучшими в мире, но развивались довольно медленно. Например, первая машина класса лифтбек появилась только в 1973 году. Ею стал Иж-2125 "Комби". За основу при его создании взяли легковой "Москвич-412". До этого момента разнообразия моделей на рынке не было.

7. "Жигули" в СССР стоили недорого

Машины в СССР стоили дёшево, но была другая проблема, из-за которой их нельзя было купить, — очереди на получение. Фото © ТАСС / Владимир Семёнов

Советские авто были доступными для граждан. Позволить их могла себе практически любая семья. Цена была всего 5,5 тысячи рублей.

Вот только была одна загвоздка. Машин в СССР выпускалось не так много, как нужно для столь гигантской страны — Советского Союза. Поэтому на товар был дефицит. Людям приходилось по несколько месяцев ждать в очереди, чтобы приобрести машину. Впрочем, такая же история сейчас повторяется в США — граждане страны месяцами стоят в очередях за Tesla Cybertruck.

Авторы Никита Фартов