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22 июня, 11:49

На Мамаевом кургане в Волгограде прошла патриотическая акция "Завтра была война"

Акция "Завтра была война". Обложка © Пресс-служба Администрации Волгоградской области

Акция "Завтра была война". Обложка © Пресс-служба Администрации Волгоградской области

В Волгограде на Мамаевом кургане прошла патриотическая акция "Завтра была война". В этом году помимо традиционного зажигания свечей были световое шоу и концертная программа. В мероприятии приняли участие около двух тысяч полицейских, силовиков и кадетов.

Акция "Завтра была война" на Мамаевом кургане. Фото © Пресс-служба Администрации Волгоградской области

Акция "Завтра была война" на Мамаевом кургане. Фото © Пресс-служба Администрации Волгоградской области

Церемония началась с проекции видеоинсталляции, которая наглядно передала ужасную картину начала Второй мировой войны. Также участники патриотической акции прослушали военные композиции на фоне светового шоу. К слову, даже проливной дождь не помешал проведению памятного мероприятия.

Акция "Завтра была война" на Мамаевом кургане. Фото © Пресс-служба Администрации Волгоградской области

Акция "Завтра была война" на Мамаевом кургане. Фото © Пресс-служба Администрации Волгоградской области

Акция "Завтра была война" на Мамаевом кургане. Фото © Пресс-служба Администрации Волгоградской области

Акция "Завтра была война" на Мамаевом кургане. Фото © Пресс-служба Администрации Волгоградской области

Акция "Завтра была война" на Мамаевом кургане. Фото © Пресс-служба Администрации Волгоградской области

Акция "Завтра была война" на Мамаевом кургане. Фото © Пресс-служба Администрации Волгоградской области

В акции, которая традиционно проходит в ночь с 21 на 22 июня на главной высоте России, также принял участие и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Собравшиеся почтили минутой молчания память защитников Отечества и погибших мирных жителей. С зажжёнными свечами они поднялись с площади Героев к монументу "Родина-мать зовёт!" и возложили цветы к Вечному огню.

Акция "Завтра была война" на Мамаевом кургане. Фото © Пресс-служба Администрации Волгоградской области

Акция "Завтра была война" на Мамаевом кургане. Фото © Пресс-служба Администрации Волгоградской области

Акция "Завтра была война" на Мамаевом кургане. Фото © Пресс-служба Администрации Волгоградской области

Акция "Завтра была война" на Мамаевом кургане. Фото © Пресс-служба Администрации Волгоградской области

Акция "Завтра была война" на Мамаевом кургане. Фото © Пресс-служба Администрации Волгоградской области

Акция "Завтра была война" на Мамаевом кургане. Фото © Пресс-служба Администрации Волгоградской области

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Александра Мышляева
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