Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду в память о погибших воинах. Глава государства каждый год приезжает сюда в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Видео © Life.ru / Андрей Тишин

Под звуки траурного марша в исполнении военного оркестра почётный караул установил венок на стойку перед Вечным огнём. Путин склонил голову перед памятником, а затем поправил ленты, на которых золотом выведена надпись "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". В торжественной церемонии у стен Кремля принимают участие ветераны ВОВ, командующие подразделениями Российской армии и герои специальной военной операции.

По всей стране сегодня объявили минуту молчания в 12:15 мск — в это время в далёком 1941-м советские граждане услышали по радио сообщение о нападении нацистской Германии.