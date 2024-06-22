ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 09:17

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду в память о погибших воинах. Глава государства каждый год приезжает сюда в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Видео © Life.ru / Андрей Тишин

Под звуки траурного марша в исполнении военного оркестра почётный караул установил венок на стойку перед Вечным огнём. Путин склонил голову перед памятником, а затем поправил ленты, на которых золотом выведена надпись "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". В торжественной церемонии у стен Кремля принимают участие ветераны ВОВ, командующие подразделениями Российской армии и герои специальной военной операции.

По всей стране сегодня объявили минуту молчания в 12:15 мск — в это время в далёком 1941-м советские граждане услышали по радио сообщение о нападении нацистской Германии.

Интрига войны: Как в СССР не поверили разведчику Зорге, а утром 22 июня народ не услышал Сталина
Интрига войны: Как в СССР не поверили разведчику Зорге, а утром 22 июня народ не услышал Сталина

Ранее посвящённая сохранению памяти о Великой Отечественной войне акция "Линия памяти" прошла на набережной Москвы-реки. Её участники зажгли 1418 свечей — столько дней и ночей длилась самая кровопролитная баталия в истории человечества.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Великая Отечественная война
  • Общество
  • История
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров