Зажгли 1418 свечей: Москвичи посетили акции "Линия памяти" и "Огненные картины войны"
Посвящённая годовщине начала ВОВ акция "Линия памяти" прошла в Москве
Посвящённая сохранению памяти о Великой Отечественной войне акция "Линия памяти" прошла на набережной Москвы-реки. Её участники зажгли 1418 свечей — столько дней и ночей длилась самая кровопролитная баталия в истории человечества.
Помянуть павших героев в преддверии 83-й годовщины начала ВОВ на Крымскую набережную пришли толпы жителей и гостей столицы. Огненная "Линия памяти" растянулась на сотни метров.
Акция "Линия памяти" стартовала в Москве. Видео © Life.ru
А на ВДНХ тем временем прошла акция "Огненные картины войны". Волонтёры выложили из свечей инсталляцию с надписью "Россия помнит".
Памятная акция на ВДНХ. Видео © Life.ru
Участие в памятных мероприятиях 22 июня примет и президент России Владимир Путин. Глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду.
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