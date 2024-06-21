Зажгли 1418 свечей: Москвичи посетили акции "Линия памяти" и "Огненные картины войны"

Посвящённая сохранению памяти о Великой Отечественной войне акция "Линия памяти" прошла на набережной Москвы-реки. Её участники зажгли 1418 свечей — столько дней и ночей длилась самая кровопролитная баталия в истории человечества.

Помянуть павших героев в преддверии 83-й годовщины начала ВОВ на Крымскую набережную пришли толпы жителей и гостей столицы. Огненная "Линия памяти" растянулась на сотни метров.

Акция "Линия памяти" стартовала в Москве. Видео © Life.ru

А на ВДНХ тем временем прошла акция "Огненные картины войны". Волонтёры выложили из свечей инсталляцию с надписью "Россия помнит".

Памятная акция на ВДНХ. Видео © Life.ru