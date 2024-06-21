Верующим рассказали, почему 22 июня нельзя справлять свадьбы и ссориться с близкими

Священнослужители рекомендуют в Троицкую родительскую субботу, которая выпадает на 22 июня, сосредоточиться на молитвах об усопших. Для этого хорошо бы посетить утреннюю службу, в храмах в этот день проводят литургию и панихиду, передаёт РИА "ФедералПресс" .

Особых запретов в этот день Церковь не устанавливает, но в народной традиции сложились определённые ограничения, которые подчёркивают настроение поминального дня. Это означает, что в Троицкую родительскую субботу не стоит принимать участие в шумных гуляньях и устраивать банкеты. Свадьбы в этот день, как правило, тоже не проводят, потому что под запретом и веселье, и алкоголь. От просмотра развлекательных телепередач следует воздержаться. Ну и совсем плохо, если 22 июня случится ссора с близкими, лучше в неё не ввязываться и уж точно не затевать. Родительская суббота — это день единения и молитвы. Хорошо собраться за общим столом, вспомнить добрым словом усопших перед зажжённой свечой.