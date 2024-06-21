Путин 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Российский лидер Владимир Путин в День памяти и скорби, 22 июня, традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщили в Кремле.

"В 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы", — отметили там.