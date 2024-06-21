Путин 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
Российский лидер Владимир Путин в День памяти и скорби, 22 июня, традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщили в Кремле.
"В 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы", — отметили там.
В России 22 июня считается Днём памяти и скорби. Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни десятков миллионов советских граждан. К этой дате в ряде регионов России традиционно запускают памятные акции. Так, в Санкт-Петербурге на Пискарёвском мемориальном кладбище стартовала "Свеча памяти".
Life.ru