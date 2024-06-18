На Пискарёвском кладбище в Петербурге стартовала акция "Свеча памяти"
В Санкт-Петербурге на Пискарёвском мемориальном кладбище дан старт акции "Свеча памяти". Мероприятие приурочено к 22 июня — Дню памяти и скорби и 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
На Пискарёвском кладбище в Петербурге стартовала акция "Свеча памяти". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", на церемонию зажжения лампадки пригласили ветерана ВОВ Валентина Богданова. Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, а также в боях в Карелии и освобождении Прибалтики. В мероприятии также приняли участие высшие должностные лица Минобороны России, блокадники, представители общественных ветеранских, патриотических организаций и объединений Северной столицы.
"Частица Вечного огня силами военно-транспортной авиации Минобороны России будет доставлена во все военные округа", — говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось, что в День памяти и скорби президент России Владимир Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Кремле. На этой неделе у российского лидера весьма насыщенный график. В частности, сегодня он прилетел в Якутск, где пообщался с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток. Кроме того, президент уже провёл встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Сразу после визита в Якутск Путин планирует полететь с государственным визитом в КНДР.