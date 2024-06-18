На Пискарёвском кладбище в Петербурге стартовала акция "Свеча памяти"

В Санкт-Петербурге на Пискарёвском мемориальном кладбище дан старт акции "Свеча памяти". Мероприятие приурочено к 22 июня — Дню памяти и скорби и 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", на церемонию зажжения лампадки пригласили ветерана ВОВ Валентина Богданова. Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, а также в боях в Карелии и освобождении Прибалтики. В мероприятии также приняли участие высшие должностные лица Минобороны России, блокадники, представители общественных ветеранских, патриотических организаций и объединений Северной столицы.