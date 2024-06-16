Путин на предстоящей неделе посетит один из российских регионов

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. Однако куда именно отправится президент, пока неизвестно.

22 июня — в День памяти и скорби, годовщину начала ВОВ Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Кремле. Кроме того, на неделе политик планирует связаться с иностранными коллегами, а также проведёт совещание по миграционной политике страны.