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16 июня, 13:26

Путин на предстоящей неделе посетит один из российских регионов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. Однако куда именно отправится президент, пока неизвестно.

22 июня — в День памяти и скорби, годовщину начала ВОВ Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Кремле. Кроме того, на неделе политик планирует связаться с иностранными коллегами, а также проведёт совещание по миграционной политике страны.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин этим летом планирует посетить Северную Корею и Вьетнам. Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора отметил, что к визиту президента "уже активно готовятся". В Кремле подчеркнули, что сообщат, когда российский лидер отправится в рабочую поездку.

Александра Мышляева
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