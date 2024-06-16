Путин на предстоящей неделе посетит один из российских регионов
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. Однако куда именно отправится президент, пока неизвестно.
22 июня — в День памяти и скорби, годовщину начала ВОВ Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Кремле. Кроме того, на неделе политик планирует связаться с иностранными коллегами, а также проведёт совещание по миграционной политике страны.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин этим летом планирует посетить Северную Корею и Вьетнам. Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора отметил, что к визиту президента "уже активно готовятся". В Кремле подчеркнули, что сообщат, когда российский лидер отправится в рабочую поездку.