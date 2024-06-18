Путин провёл встречу с главой Якутии Николаевым
Президент России Владимир Путин в Якутске провёл встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин провёл встречу с главой Республики Саха (Якутия) Николаевым. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Айсен Сергеевич, мы давно договаривались встретиться и поговорить о развитии Якутии именно здесь, у вас на территории. Как дела?" — спросил глава государства в начале встречи.
В ходе беседы Николаев доложил президенту о положении дел в регионе. Так, по его словам, по всем показателям Якутия демонстрирует очень хорошие результаты. В частности, по итогам пяти месяцев промышленный рост у Якутии составляет 9,7% по сравнению с прошлым годом, а рост валового регионального продукта (ВРП) увеличился на 5,6%.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин во время общения с молодыми специалистами заявил о росте миграционного притока молодёжи на Дальний Восток. Как подчеркнул президент, эта хорошая тенденция свидетельствует о том, что привлекательность "красивого, огромного и перспективного" региона возрастает. Также глава государства назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для России на весь XXI век.
Напомним, во вторник, 18 июня, Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию. В ходе поездки российский лидер, в частности, ознакомится с достижениями республики, встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки имени Босикова. Сразу после визита в Якутск Путин планирует полететь с государственным визитом в КНДР.
TACC / Пётр Ковалёв