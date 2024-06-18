Путин провёл встречу с главой Якутии Николаевым

Президент России Владимир Путин в Якутске провёл встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провёл встречу с главой Республики Саха (Якутия) Николаевым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Айсен Сергеевич, мы давно договаривались встретиться и поговорить о развитии Якутии именно здесь, у вас на территории. Как дела?" — спросил глава государства в начале встречи.

В ходе беседы Николаев доложил президенту о положении дел в регионе. Так, по его словам, по всем показателям Якутия демонстрирует очень хорошие результаты. В частности, по итогам пяти месяцев промышленный рост у Якутии составляет 9,7% по сравнению с прошлым годом, а рост валового регионального продукта (ВРП) увеличился на 5,6%.