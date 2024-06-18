Путин: Дальнему Востоку нужна инфраструктура, проект моста на Сахалин не забыт

Дальнему Востоку нужна развитая инфраструктура, одним из подходящих актуальных проектов является мост на Сахалин. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе проводимой во вторник, 18 июня, встречи с участниками программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Муравьёв-Амурский – 2030" и молодыми специалистами, которые переехали на Дальний Восток.

Путин на встрече в Якутске с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Нужно развивать инфраструктуру. [Под развитие Дальнего Востока необходимо] подстраивать всё, что с этим развитием связано. Мы не забыли про мост на Сахалин. Это отдельная работа, большая, капиталоёмкая", — отметил президент РФ, упомянув такие крупные проекты, как Восточный полигон железных дорог (Транссиб и БАМ) и выход к Охотскому морю.

По словам главы государства, на Дальнем Востоке создадут новое предприятие судостроительной отрасли, это уже обсуждалось с Объединённой судостроительной корпорацией (ОСК). Путин подчеркнул, что в целом эта сфера в России развивается достаточно активно.