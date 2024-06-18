Мавзолей Ленина закроют для посетителей в День памяти и скорби 22 июня
Мавзолей В.И. Ленина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / abadesign
Мавзолей Ленина будет закрыт для всех посетителей на один день — 22 июня. Об этом сообщила Федеральная служба охраны РФ.
"22 июня 2024 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий", — сообщили в пресс-службе ведомства в беседе с ТАСС.
В России 22 июня считается Днём памяти и скорби. Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни десятков миллионов советских граждан.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Мавзолей было не попасть с 23 апреля по 16 мая. Тогда причиной ограничений стали майские праздники.