Мавзолей Ленина закроют для посетителей в День памяти и скорби 22 июня

Мавзолей Ленина будет закрыт для всех посетителей на один день — 22 июня. Об этом сообщила Федеральная служба охраны РФ.

"22 июня 2024 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий", — сообщили в пресс-службе ведомства в беседе с ТАСС.

В России 22 июня считается Днём памяти и скорби. Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни десятков миллионов советских граждан.