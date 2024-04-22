Мавзолей Ленина будет закрыт с 23 апреля по 16 мая
Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт для посетителей с 23 апреля до 16 мая из-за подготовки и проведения Парада Победы 9 Мая. Об этом сообщила Федеральная служба охраны России.
"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены с 23 апреля по 16 мая 2024 года осуществляться не будет", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru побеседовал с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, который уверен, что необходимо захоронить тело Ленина. По его мнению, прошлое нужно уважать, "а не превращать в аттракцион для туристов".
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