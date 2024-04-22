Мавзолей Ленина будет закрыт с 23 апреля по 16 мая

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт для посетителей с 23 апреля до 16 мая из-за подготовки и проведения Парада Победы 9 Мая. Об этом сообщила Федеральная служба охраны России.

"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены с 23 апреля по 16 мая 2024 года осуществляться не будет", — говорится в сообщении.