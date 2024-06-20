Стало известно, какой необычный подарок Путин получил от Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин получил в подарок от северокорейского лидера Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами КНДР породы — пхунсан. Информация об этом приводится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).