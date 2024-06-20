Стало известно, какой необычный подарок Путин получил от Ким Чен Ына
ЦТАК: Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан
Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. Обложка © Yonhap News
Президент России Владимир Путин получил в подарок от северокорейского лидера Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами КНДР породы — пхунсан. Информация об этом приводится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын в саду резиденции для почётных гостей "Кымсусан" подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы собак нашей страны", — говорится в сообщении.
Напомним, 19 июня президент РФ Владимир Путин находился с официальным визитом в Пхеньяне. В аэропорту его лично встретил лидер КНДР Ким Чен Ын. Они несколько часов общались с глазу на глаз, а затем подписали по итогам переговоров Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Также сообщалось, что северокорейский лидер назвал Россию соратником КНДР, а Путина — дорогим другом. По завершении визита российского лидера Ким Чен Ын проводил своего гостя до самого трапа самолёта.