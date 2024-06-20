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20 июня, 03:10
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Стало известно, какой необычный подарок Путин получил от Ким Чен Ына

ЦТАК: Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. Обложка © Yonhap News

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. Обложка © Yonhap News

Президент России Владимир Путин получил в подарок от северокорейского лидера Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами КНДР породы — пхунсан. Информация об этом приводится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын в саду резиденции для почётных гостей "Кымсусан" подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы собак нашей страны", — говорится в сообщении.

Путин прокатил Ким Чен Ына по Пхеньяну на подаренном Aurus
Путин прокатил Ким Чен Ына по Пхеньяну на подаренном Aurus

Напомним, 19 июня президент РФ Владимир Путин находился с официальным визитом в Пхеньяне. В аэропорту его лично встретил лидер КНДР Ким Чен Ын. Они несколько часов общались с глазу на глаз, а затем подписали по итогам переговоров Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Также сообщалось, что северокорейский лидер назвал Россию соратником КНДР, а Путина — дорогим другом. По завершении визита российского лидера Ким Чен Ын проводил своего гостя до самого трапа самолёта.

Алексей Соловьёв
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