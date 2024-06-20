Совсем не Хатико: Ветеринар раскрыла особенность собак, которых Путину подарил Ким Чен Ын Ветеринар Гуляева: Собакам пхунсан, которых подарили Путину, нужно много движения 20 июня, 10:53 5625 5625 Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. Обложка © Yonhap News

Собаки северокорейской породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину, — охотничьи, и им требуется много движения, это не декоративная собака, которая может жить в квартире. Об этом Life.ru рассказала ветеринарный врач, хирург, кардиолог Екатерина Гуляева. Эксперт призвала также не называть пхунсан "корейскими Хатико".

Называть эту собаку Хатико не стоит, иначе люди будут думать, что это собака-компаньон, который предан одному человеку. Вообще, это собаки охотничьи, то есть для неё и человек важен, и важна охота, важно содержание. Наверное, неправильно говорить, что это Хатико. Может быть, можно сравнить с лайкой. Екатерина Гуляева Ветеринарный врач, хирург, кардиолог

Владелец пхунсан должен понимать, что это активная собака охотничьей породы, и ей надо предоставлять большое количество времени для прогулок, предупредила Гуляева. Таким псам обязательна работа с дрессировщиком, кинологом.

Найти с ней общий язык можно, говорит ветеринар, но нужно понимать особенности подхода к рабочим, охотничьим породам. Гуляева подчеркнула, что пхунсан — это собака не совсем для семьи с детьми, которая может подолгу оставаться дома. Скорее всего, предоставленные сами себе в квартире, они испортят мебель. Поэтому с такими питомцами важно заниматься.