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Совсем не Хатико: Ветеринар раскрыла особенность собак, которых Путину подарил Ким Чен Ын

Ветеринар Гуляева: Собакам пхунсан, которых подарили Путину, нужно много движения

20 июня, 10:53
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Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. Обложка © Yonhap News

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. Обложка © Yonhap News

Собаки северокорейской породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину, — охотничьи, и им требуется много движения, это не декоративная собака, которая может жить в квартире. Об этом Life.ru рассказала ветеринарный врач, хирург, кардиолог Екатерина Гуляева. Эксперт призвала также не называть пхунсан "корейскими Хатико".

Называть эту собаку Хатико не стоит, иначе люди будут думать, что это собака-компаньон, который предан одному человеку. Вообще, это собаки охотничьи, то есть для неё и человек важен, и важна охота, важно содержание. Наверное, неправильно говорить, что это Хатико. Может быть, можно сравнить с лайкой.

Екатерина Гуляева

Ветеринарный врач, хирург, кардиолог

Называть эту собаку Хатико не стоит, иначе люди будут думать, что это собака-компаньон, который предан одному человеку. Вообще, это собаки охотничьи, то есть для неё и человек важен, и важна охота, важно содержание. Наверное, неправильно говорить, что это Хатико. Может быть, можно сравнить с лайкой.
Называть эту собаку Хатико не стоит, иначе люди будут думать, что это собака-компаньон, который предан одному человеку. Вообще, это собаки охотничьи, то есть для неё и человек важен, и важна охота, важно содержание. Наверное, неправильно говорить, что это Хатико. Может быть, можно сравнить с лайкой.

Владелец пхунсан должен понимать, что это активная собака охотничьей породы, и ей надо предоставлять большое количество времени для прогулок, предупредила Гуляева. Таким псам обязательна работа с дрессировщиком, кинологом.

Найти с ней общий язык можно, говорит ветеринар, но нужно понимать особенности подхода к рабочим, охотничьим породам. Гуляева подчеркнула, что пхунсан — это собака не совсем для семьи с детьми, которая может подолгу оставаться дома. Скорее всего, предоставленные сами себе в квартире, они испортят мебель. Поэтому с такими питомцами важно заниматься.

Песков рассказал Life.ru, где будут жить собаки, которых Путину подарил Ким Чен Ын
Песков рассказал Life.ru, где будут жить собаки, которых Путину подарил Ким Чен Ын

Напомним, Владимир Путин получил в подарок от северокорейского лидера Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами КНДР породы — пхунсан.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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