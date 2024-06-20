Песков рассказал Life.ru, где будут жить собаки, которых Путину подарил Ким Чен Ын
Песков: Путин пока не дал клички собакам, которых ему подарил Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин пока не дал клички двум охотничьим собакам редкой породы пхунсан, которых ему во время визита в Пхеньян подарил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом Lifе.ru рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также раскрыл, где будут жить новые питомцы.
"Уже известно, дал президент им клички?" — спросил Пескова корреспондент Life.ru.
"Конечно, нет, когда бы он мог успеть", — ответил представитель Кремля, добавив, что жить собаки будут в Москве.
Песков рассказал Life.ru, где будут жить собаки, которых Путину подарил Ким Чен Ын. Видео © Life.ru