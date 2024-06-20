Песков рассказал Life.ru, где будут жить собаки, которых Путину подарил Ким Чен Ын

Президент РФ Владимир Путин пока не дал клички двум охотничьим собакам редкой породы пхунсан, которых ему во время визита в Пхеньян подарил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом Lifе.ru рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также раскрыл, где будут жить новые питомцы.