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20 июня, 07:33
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Песков рассказал Life.ru, где будут жить собаки, которых Путину подарил Ким Чен Ын

Песков: Путин пока не дал клички собакам, которых ему подарил Ким Чен Ын

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. Обложка © Yonhap News

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. Обложка © Yonhap News

Президент РФ Владимир Путин пока не дал клички двум охотничьим собакам редкой породы пхунсан, которых ему во время визита в Пхеньян подарил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом Lifе.ru рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также раскрыл, где будут жить новые питомцы.

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. Обложка © Yonhap News

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. Обложка © Yonhap News

"Уже известно, дал президент им клички?" — спросил Пескова корреспондент Life.ru.

"Конечно, нет, когда бы он мог успеть", — ответил представитель Кремля, добавив, что жить собаки будут в Москве.

Песков рассказал Life.ru, где будут жить собаки, которых Путину подарил Ким Чен Ын. Видео © Life.ru

Напомним, Владимир Путин получил в подарок от северокорейского лидера Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами КНДР породы — пхунсан.

Александр Юнашев
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