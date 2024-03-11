"Всё получится!": Путину сделали подарок в честь 90-летия со дня рождения Гагарина

"Владимир Владимирович, в этом году 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, нашего замечательного космонавта, который вписал своё имя золотыми буквами в мировую космонавтику. Я хотел бы вам подарить портрет, который является символом павильона космонавтики, который после реконструкции вы открывали в 2018 году. Смотря на этот портрет, хотелось бы, чтобы вы наполнялись оптимизмом и уверенностью, что у нас всё получится", — сказал Борисов, вручая подарок.