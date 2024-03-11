"Всё получится!": Путину сделали подарок в честь 90-летия со дня рождения Гагарина
Глава "Роскосмоса" подарил Путину портрет Юрия Гагарина
Президенту РФ Владимиру Путину подарили портрет легендарного советского космонавта Юрия Гагарина. Такой презент российскому лидеру сделал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в честь 90-летнего юбилея легенды мировой космонавтики.
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов подарил президенту Владимиру Путину портрет Юрия Гагарина. Видео © Life.ru
"Владимир Владимирович, в этом году 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, нашего замечательного космонавта, который вписал своё имя золотыми буквами в мировую космонавтику. Я хотел бы вам подарить портрет, который является символом павильона космонавтики, который после реконструкции вы открывали в 2018 году. Смотря на этот портрет, хотелось бы, чтобы вы наполнялись оптимизмом и уверенностью, что у нас всё получится", — сказал Борисов, вручая подарок.
Также Борисов доложил президенту о том, что космонавт из Белоруссии Марина Василевская, отобранная среди шести претендентов в декабре 2022 года, готова отправиться в полёт на Международную космическую станцию (МКС). Подготовка к миссии, в том числе экипажа, уже находится в финальной стадии.
Кстати, ранее Life.ru рассказывал о том, что командиром МКС стал российский космонавт Олег Кононенко. Он сменит на этой должности датского астронавта из Европейского космического агентства Андреаса Могенсена, руководившего станцией с 26 сентября 2023 года.
Life.ru