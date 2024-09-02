Путин осмотрел спортзалы для волейбола, дзюдо и самбо в новой школы Кызыла
Президенту России Владимиру Путину показали спортивный зал новой школы №20 города Кызыла в республике Тыва перед беседой с учениками. Видео опубликовал официальный телеграм-канал Кремля.
Путин осмотрел спортзал. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Первый спортзал может быть как гимнастической, так и волейбольной площадкой, рассказали президенту во время экскурсии по новой школе. Второй спортивный зал будет использоваться для занятий дзюдо и самбо.
Сегодня, 2 сентяборя по всей России прошли торжественные линейки, посвящённые началу нового учебного года. В честь этого Путин посетил среднюю школу № 20 имени Героев Отечества в Кызыле, чтобы провести там открытый урок. В ходе «Разговора о важном» российский лидер пообещал, что ВС РФ сделают все необходимое, чтобы жизнь детей в приграничных областях вернулась в нормальное русло.
Telegram / Кремль. Новости