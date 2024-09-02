Школы и детсады на Харьковской горе в Белгороде закрыли на неделю из-за ударов

Все школы на Харьковской горе в Белгороде закрыты на неделю из-за обстрелов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода: 3, 8, 10, 13, 15, 22, 28, 31, 34, 36, Шуховский лицей, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, — будут работать только в дистанционном формате», — написал глава региона на странице в соцсети «ВКонтакте».

Гладков выразил надежду, что обстановка позволит вернуться к очно-дистанционному формату обучения, который обсуждался вместе с учителями и родителями. А вот детские сады на Харгоре работать ближайшую неделю не будут, даже в режиме дежурных групп.