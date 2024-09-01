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Регион
1 сентября, 16:38

Гладков: Линейки в белгородских школах 2 сентября проведут внутри помещений

Администрация Белгородской области решила отменить торжественные линейки в честь Дня знаний на улице из-за напряжённой обстановки в регионе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Последние несколько дней ВСУ совершаются обстрелы территории. Есть погибшие, есть раненые, есть раненые дети. Поэтому принимаем решение, что завтра мы линейки на улице, на территории проводить не будем», — написал он на своей странице «Вконтакте».

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Ранее Life.ru сообщал, что 14 беспилотников были уничтожены над Белгородом, о работе ПВО сообщал Гладков. Атаку удалось успешно отразить. Ночные удары повредили порядка 50 жилых домов и 17 авто в самом Белгороде. Около трёх часов дня обстрелы области возобновились, на этот раз с применением артиллерии. По меньшей мере пострадали 11 человек, из них — двое детей. Также есть и погибшие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Matveychuk Anatoliy

Александра Мышляева
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