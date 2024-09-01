Гладков: Линейки в белгородских школах 2 сентября проведут внутри помещений

Администрация Белгородской области решила отменить торжественные линейки в честь Дня знаний на улице из-за напряжённой обстановки в регионе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Последние несколько дней ВСУ совершаются обстрелы территории. Есть погибшие, есть раненые, есть раненые дети. Поэтому принимаем решение, что завтра мы линейки на улице, на территории проводить не будем», — написал он на своей странице «Вконтакте».