Губернатор Гладков: Система ПВО сбила несколько целей над Белгородом

Воздушная угроза была нейтрализована над Белгородом и его окрестностями благодаря эффективной работе системы противовоздушной обороны. Несколько целей были уничтожены до того, как они смогли достичь города. В результате операции пострадавших нет.

В Белгороде пострадало остекление в трёх многоквартирных домах. На одной из частных территорий была полностью разрушена хозяйственная постройка. Также осколками повреждены фасады двух коммерческих объектов, а в трёх автомобилях на парковке произошли возгорания. Пожарные в данный момент занимаются их тушением.

В Белгородском районе, в посёлке Майский, осколками от сбитых целей был повреждён легковой автомобиль. На местах происшествий работают оперативные службы для уточнения последствий.