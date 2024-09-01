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31 августа, 23:33

Губернатор Гладков: Система ПВО сбила несколько целей над Белгородом

В результате атаки в трёх автомобилях на парковке в Белгороде произошло возгорание. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В результате атаки в трёх автомобилях на парковке в Белгороде произошло возгорание. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Воздушная угроза была нейтрализована над Белгородом и его окрестностями благодаря эффективной работе системы противовоздушной обороны. Несколько целей были уничтожены до того, как они смогли достичь города. В результате операции пострадавших нет.

В Белгороде пострадало остекление в трёх многоквартирных домах. На одной из частных территорий была полностью разрушена хозяйственная постройка. Также осколками повреждены фасады двух коммерческих объектов, а в трёх автомобилях на парковке произошли возгорания. Пожарные в данный момент занимаются их тушением.

В Белгородском районе, в посёлке Майский, осколками от сбитых целей был повреждён легковой автомобиль. На местах происшествий работают оперативные службы для уточнения последствий.

Ещё 14 беспилотников уничтожены над Брянской областью
Ещё 14 беспилотников уничтожены над Брянской областью

Ранее в Подольске силы противовоздушной обороны успешно сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом, уточнив, что по предварительным данным разрушений и пострадавших нет.

Кирилл Сосновских
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