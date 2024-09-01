Губернатор Гладков: Система ПВО сбила несколько целей над Белгородом
В результате атаки в трёх автомобилях на парковке в Белгороде произошло возгорание. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Воздушная угроза была нейтрализована над Белгородом и его окрестностями благодаря эффективной работе системы противовоздушной обороны. Несколько целей были уничтожены до того, как они смогли достичь города. В результате операции пострадавших нет.
В Белгороде пострадало остекление в трёх многоквартирных домах. На одной из частных территорий была полностью разрушена хозяйственная постройка. Также осколками повреждены фасады двух коммерческих объектов, а в трёх автомобилях на парковке произошли возгорания. Пожарные в данный момент занимаются их тушением.
В Белгородском районе, в посёлке Майский, осколками от сбитых целей был повреждён легковой автомобиль. На местах происшествий работают оперативные службы для уточнения последствий.
Ранее в Подольске силы противовоздушной обороны успешно сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом, уточнив, что по предварительным данным разрушений и пострадавших нет.