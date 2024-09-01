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1 сентября, 12:45

Гладков: 9 человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

8 жителей Белгорода пострадали в результате удара ВСУ по городу, из них — двое детей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Снаряд пропал в проезжую часть. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Снаряд пропал в проезжую часть. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«В Белгороде, по предварительной информации, ранены 8 мирных жителей, из них — двое детей. Бригады скорой доставляют пострадавших в медицинские учреждения г. Белгорода», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Снаряд Видео © Telegram / Бел.Ру | Новости Белгорода

Кроме того, после отражения средствами ПВО воздушной атаки в посёлке Майский пострадал ещё один человек. Бригада скорой на месте оказала мужчине с осколочным ранением головы необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

Мужчина ранен при атаке дрона-камикадзе на автомобиль под Белгородом
Мужчина ранен при атаке дрона-камикадзе на автомобиль под Белгородом

Ранее Life.ru сообщал, что в результате атаки ВСУ на Белгород в ночь на 1 сентября было повреждено примерно 50 жилых домов и 17 автомобилей. По словам губернатора, в Белгороде были зафиксированы несколько попаданий в многоквартирные дома, коммерческие объекты и в легковой автомобиль. При этом всего над 15 регионами РФ за ночь было перехвачено и уничтожено 158 украинских БПЛА.

Александра Мышляева
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