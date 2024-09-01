Гладков: 9 человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
8 жителей Белгорода пострадали в результате удара ВСУ по городу, из них — двое детей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Снаряд пропал в проезжую часть. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
«В Белгороде, по предварительной информации, ранены 8 мирных жителей, из них — двое детей. Бригады скорой доставляют пострадавших в медицинские учреждения г. Белгорода», — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Снаряд Видео © Telegram / Бел.Ру | Новости Белгорода
Кроме того, после отражения средствами ПВО воздушной атаки в посёлке Майский пострадал ещё один человек. Бригада скорой на месте оказала мужчине с осколочным ранением головы необходимую помощь, от госпитализации он отказался.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате атаки ВСУ на Белгород в ночь на 1 сентября было повреждено примерно 50 жилых домов и 17 автомобилей. По словам губернатора, в Белгороде были зафиксированы несколько попаданий в многоквартирные дома, коммерческие объекты и в легковой автомобиль. При этом всего над 15 регионами РФ за ночь было перехвачено и уничтожено 158 украинских БПЛА.