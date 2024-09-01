Гладков: 9 человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

8 жителей Белгорода пострадали в результате удара ВСУ по городу, из них — двое детей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Снаряд пропал в проезжую часть. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«В Белгороде, по предварительной информации, ранены 8 мирных жителей, из них — двое детей. Бригады скорой доставляют пострадавших в медицинские учреждения г. Белгорода», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Снаряд Видео © Telegram / Бел.Ру | Новости Белгорода