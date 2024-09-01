Демидов: В Белгороде после ночной атаки ВСУ повреждено около 50 жилых домов
Повреждённые, в Белгороде дома. Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ
В результате атаки ВСУ на Белгород в ночь на 1 сентября было повреждено примерно 50 жилых домов и 17 автомобилей. Система ПВО работала в штатном режиме и смогла сбить несколько воздушных целей, рассказал глава администрации города Валентин Демидов.
«В Белгороде в результате ночной террористической атаки противника, по последним данным, есть повреждения в 4 МКД (24 квартиры) и в 23 частных домах. Пострадало 14 автомобилей, сгорело 3 машины. Зафиксированы повреждения в производственном и коммерческих объектах», — написал Демидов в своём телеграм-канале.
На данный момент в пострадавшем микрорайоне работают сотрудники коммунального предприятия. Специалисты Белгорблагоустройства убирают улицы и наводят порядок после атаки. Также продолжает работать местная управляющая компания и на активной связи находятся неравнодушные жители и волонтёры.
«Строительная организация, которая будет заниматься восстановлением квартир и домов, закрывает тепловой контур помещений и уже приступила к замерам оконных проёмов. Специалисты городских управ продолжают обходить микрорайон и официально фиксировать последствия атаки, составлять электронные акты», — отметил мэр.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, что над Белгородом в ночь на 1 сентября были сбиты цели с помощью ПВО. В результате атаки в городе пострадало остекление в трёх многоквартирных домах, разрушена хозяйственная постройка и тд. Всего же сегодня ночью в нашей стране было сбито 158 БПЛА. Киевский режим предпринял попытку атаковать Россию при помощи беспилотников, однако она была отражена. В частности, над Белгородской областью сбили 14 дронов.