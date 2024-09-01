Демидов: В Белгороде после ночной атаки ВСУ повреждено около 50 жилых домов

В результате атаки ВСУ на Белгород в ночь на 1 сентября было повреждено примерно 50 жилых домов и 17 автомобилей. Система ПВО работала в штатном режиме и смогла сбить несколько воздушных целей, рассказал глава администрации города Валентин Демидов.

«В Белгороде в результате ночной террористической атаки противника, по последним данным, есть повреждения в 4 МКД (24 квартиры) и в 23 частных домах. Пострадало 14 автомобилей, сгорело 3 машины. Зафиксированы повреждения в производственном и коммерческих объектах», — написал Демидов в своём телеграм-канале.

На данный момент в пострадавшем микрорайоне работают сотрудники коммунального предприятия. Специалисты Белгорблагоустройства убирают улицы и наводят порядок после атаки. Также продолжает работать местная управляющая компания и на активной связи находятся неравнодушные жители и волонтёры.

«Строительная организация, которая будет заниматься восстановлением квартир и домов, закрывает тепловой контур помещений и уже приступила к замерам оконных проёмов. Специалисты городских управ продолжают обходить микрорайон и официально фиксировать последствия атаки, составлять электронные акты», — отметил мэр.