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Регион
31 августа, 17:14

Россия потребовала от ООН осудить варварский удар ВСУ по Белгороду

Постпредство РФ: Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

Москва потребовала, чтобы секретариат ООН и другие международные организации незамедлительно осудили удар ВСУ по Белгороду и Белгородскому району, не прибегая к «малодушным общим формулировкам». Об этом сообщили в российской миссии при всемирной организации.

Сотрудники МЧС ликвидируют в Белгороде пожары, возникшие в результате обстрела со стороны ВСУ. Видео © Telegram / МЧС Белгородской области

"Требуем от Секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок", — сообщило постпредство в телеграм-канале.

В российской миссии также добавили, что в дальнейшем продолжат работать над привлечением внимания мирового сообщества к кровавым преступлениям киевского режима.

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Напомним, что вчера, 30 августа, украинские войска ударили по Белгороду и Белгородскому району. Для атаки ВСУ использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ещё 46 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По последним данным, госпитализация понадобилась 37 гражданам. Из них 11 человек находятся в тяжёлом состоянии, ещё троих транспортируют в Москву для лечения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Grzegorz Czapski

Мария Любицкая
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