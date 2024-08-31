Россия потребовала от ООН осудить варварский удар ВСУ по Белгороду
Постпредство РФ: Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду
Москва потребовала, чтобы секретариат ООН и другие международные организации незамедлительно осудили удар ВСУ по Белгороду и Белгородскому району, не прибегая к «малодушным общим формулировкам». Об этом сообщили в российской миссии при всемирной организации.
Сотрудники МЧС ликвидируют в Белгороде пожары, возникшие в результате обстрела со стороны ВСУ. Видео © Telegram / МЧС Белгородской области
"Требуем от Секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок", — сообщило постпредство в телеграм-канале.
В российской миссии также добавили, что в дальнейшем продолжат работать над привлечением внимания мирового сообщества к кровавым преступлениям киевского режима.
Напомним, что вчера, 30 августа, украинские войска ударили по Белгороду и Белгородскому району. Для атаки ВСУ использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ещё 46 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. По последним данным, госпитализация понадобилась 37 гражданам. Из них 11 человек находятся в тяжёлом состоянии, ещё троих транспортируют в Москву для лечения.
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