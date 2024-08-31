Россия потребовала от ООН осудить варварский удар ВСУ по Белгороду

Москва потребовала, чтобы секретариат ООН и другие международные организации незамедлительно осудили удар ВСУ по Белгороду и Белгородскому району, не прибегая к «малодушным общим формулировкам». Об этом сообщили в российской миссии при всемирной организации.

Сотрудники МЧС ликвидируют в Белгороде пожары, возникшие в результате обстрела со стороны ВСУ. Видео © Telegram / МЧС Белгородской области

"Требуем от Секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок", — сообщило постпредство в телеграм-канале.