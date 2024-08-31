«Бешеные животные»: Аксёнов отреагировал на варварскую атаку ВСУ на Белгород

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) совершили варварскую атаку на Белгород и Белгородский район вечером 30 августа, их нельзя назвать людьми после случившегося. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Украинские террористы, те, кто отдают и исполняют преступные приказы, все, кто причастен к гибели мирных граждан, – не люди. Это бешеные животные, которых нужно уничтожать. Уверен, они ответят за всё. Обязательно ответят. Белгородцам – мужества и сил. Мы с вами», — написал глава республики в телеграм-канале.