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Регион
31 августа, 08:40

«Бешеные животные»: Аксёнов отреагировал на варварскую атаку ВСУ на Белгород

Аксёнов: Совершившие атаку на Белгород не могут называться людьми

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) совершили варварскую атаку на Белгород и Белгородский район вечером 30 августа, их нельзя назвать людьми после случившегося. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Украинские террористы, те, кто отдают и исполняют преступные приказы, все, кто причастен к гибели мирных граждан, – не люди. Это бешеные животные, которых нужно уничтожать. Уверен, они ответят за всё. Обязательно ответят. Белгородцам – мужества и сил. Мы с вами», — написал глава республики в телеграм-канале.

Аксёнов выразил искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. Также глава Крыма пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

ВСУ вновь обстреляли Шебекино в Белгородской области, ранен мирный житель
ВСУ вновь обстреляли Шебекино в Белгородской области, ранен мирный житель

Напомним, что вчера, 30 августа, украинские войска ударили по Белгороду и Белгородскому району. Для атаки ВСУ использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ещё 46 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Семья из Белгорода второй раз за четыре месяца чудом уцелела после обстрела ВСУ
Семья из Белгорода второй раз за четыре месяца чудом уцелела после обстрела ВСУ
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Telegram / Настоящий Гладков

Дарья Нарыкова
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