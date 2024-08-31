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31 августа, 08:16

Семья из Белгорода второй раз за четыре месяца чудом уцелела после обстрела ВСУ

Семья из Белгорода второй раз за четыре месяца чудом уцелела в результате обстрела ВСУ — накануне муж с женой находились в доме, когда обломок снаряда попал к ним в жильё. Об этом сообщает SHOT.

Семья из Белгорода второй раз за четыре месяца чудом уцелела после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали Галина и Владимир, их дом в Белгородском районе пострадал в результате атаки ВСУ ещё в мае. Семья, к счастью, осталась цела. Они наняли строителей, чтобы восстановить жильё, но накануне обломок снаряда попал в мансарду. Повреждена прихожая, спальня и крыша, сгорели игрушки внучек. Галина и Владимир не пострадали. Сейчас супруги ликвидируют последствия.

Следком возбудил уголовное дело после удара ВСУ по Белгороду
Следком возбудил уголовное дело после удара ВСУ по Белгороду

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ нанесли крупный удар по Белгороду. Противник использовал РСЗО «Вампир» с кассетными боеприпасами. Погибли пять человек и ещё 46 пострадали.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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