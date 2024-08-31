Семья из Белгорода второй раз за четыре месяца чудом уцелела в результате обстрела ВСУ — накануне муж с женой находились в доме, когда обломок снаряда попал к ним в жильё. Об этом сообщает SHOT.

Семья из Белгорода второй раз за четыре месяца чудом уцелела после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали Галина и Владимир, их дом в Белгородском районе пострадал в результате атаки ВСУ ещё в мае. Семья, к счастью, осталась цела. Они наняли строителей, чтобы восстановить жильё, но накануне обломок снаряда попал в мансарду. Повреждена прихожая, спальня и крыша, сгорели игрушки внучек. Галина и Владимир не пострадали. Сейчас супруги ликвидируют последствия.