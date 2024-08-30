Взрывы прогремели над Белгородом

Над Белгородом прогремело несколько взрывов, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

Местные жители рассказали телеграм-каналу, что было слышно минимум 4-5 взрывов. После атаки виден дым над одним из районов города.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. В 20:07 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе и попросил жителей оставаться в безопасном месте до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».