Взрывы прогремели над Белгородом
SHOT: Над Белгородом прогремело 4-5 взрывов, сработала ПВО
Над Белгородом прогремело несколько взрывов, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.
Местные жители рассказали телеграм-каналу, что было слышно минимум 4-5 взрывов. После атаки виден дым над одним из районов города.
Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. В 20:07 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе и попросил жителей оставаться в безопасном месте до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».
Ранее Life.ru писал, что силы ПВО уничтожили почти два десятка дронов ВСУ над четырьмя регионами России. Речь идёт о Брянской, Белгородской, Калужской областями и республике Крым.
ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин