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30 августа, 17:26

Взрывы прогремели над Белгородом

SHOT: Над Белгородом прогремело 4-5 взрывов, сработала ПВО

Над Белгородом прогремело несколько взрывов, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

Местные жители рассказали телеграм-каналу, что было слышно минимум 4-5 взрывов. После атаки виден дым над одним из районов города.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. В 20:07 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе и попросил жителей оставаться в безопасном месте до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Один человек погиб и двое ранены при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
Один человек погиб и двое ранены при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО уничтожили почти два десятка дронов ВСУ над четырьмя регионами России. Речь идёт о Брянской, Белгородской, Калужской областями и республике Крым.

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ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Никита Никонов
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