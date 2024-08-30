Число жертв при обстреле Белгорода и района возросло до пяти человек

Число погибших при обстреле Белгорода и Белгородского района возросло до пяти человек, ранения получили 37 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир». Видео © Telegram / Настоящий Гладков

По его словам, город и район были атакованы кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир». В результате число жертв выросло до пяти: от полученных ранений скончалась одна женщина и четверо мужчин. Пострадали 37 мирных жителей, в их числе шесть детей.

«В тяжёлом состоянии семь взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — рассказал Гладков.

В Белгороде повреждена кровля и окна в двух многоквартирных домах, в двух социальных объектах посечены фасады. Также на окраине города произошло возгорание травы, которое оперативно устранили.