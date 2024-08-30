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30 августа, 18:51

Выросло число погибших и пострадавших в результате безжалостной атаки ВСУ по Белгороду

Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 14, погибших — до двух

Число пострадавших в результате ракетного удара по центру и пригороду Белгорода выросло до 14. По данным SHOT, четверо из них в тяжёлом состоянии. Среди раненых трое детей. У всех осколочные ранения.

Последствия удара ВСУ по Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT

На данный момент известно о двух погибших. Один из них в момент атаки ехал в легковушке по трассе в районе улицы Щорса. Во время атаки автомобиль загорелся. Также огонь охватил два таунхауса после попадания вражеского снаряда в посёлке Дубовое. Кроме того, по словам местных жителей, ВСУ ударили по детскому садику.

Последствия удара ВСУ по детсаду в Белгороде. Видео © Telegram / Белгород

В посёлке под Белгородом загорелись дома после удара ВСУ
В посёлке под Белгородом загорелись дома после удара ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что в Белгородской области сработала система ПВО. Местные жители слышали 4-5 взрывов. Изначально было известно об одном погибшем и семерых пострадавших. Life.ru публиковал видео пылающей машины, где погиб белгородец при ударе ВСУ.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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