Выросло число погибших и пострадавших в результате безжалостной атаки ВСУ по Белгороду
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 14, погибших — до двух
Число пострадавших в результате ракетного удара по центру и пригороду Белгорода выросло до 14. По данным SHOT, четверо из них в тяжёлом состоянии. Среди раненых трое детей. У всех осколочные ранения.
Последствия удара ВСУ по Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT
На данный момент известно о двух погибших. Один из них в момент атаки ехал в легковушке по трассе в районе улицы Щорса. Во время атаки автомобиль загорелся. Также огонь охватил два таунхауса после попадания вражеского снаряда в посёлке Дубовое. Кроме того, по словам местных жителей, ВСУ ударили по детскому садику.
Последствия удара ВСУ по детсаду в Белгороде. Видео © Telegram / Белгород
Напомним, ранее сообщалось, что в Белгородской области сработала система ПВО. Местные жители слышали 4-5 взрывов. Изначально было известно об одном погибшем и семерых пострадавших. Life.ru публиковал видео пылающей машины, где погиб белгородец при ударе ВСУ.
Telegram / SHOT