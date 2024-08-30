Выросло число погибших и пострадавших в результате безжалостной атаки ВСУ по Белгороду

Число пострадавших в результате ракетного удара по центру и пригороду Белгорода выросло до 14. По данным SHOT , четверо из них в тяжёлом состоянии. Среди раненых трое детей. У всех осколочные ранения.

На данный момент известно о двух погибших. Один из них в момент атаки ехал в легковушке по трассе в районе улицы Щорса. Во время атаки автомобиль загорелся. Также огонь охватил два таунхауса после попадания вражеского снаряда в посёлке Дубовое. Кроме того, по словам местных жителей, ВСУ ударили по детскому садику.