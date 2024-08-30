Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 18:04

В посёлке под Белгородом загорелись дома после удара ВСУ

SHOT показал видео пожара в домах в белгородском посёлке Дубовое после удара ВСУ

SHOT опубликовал видео с домами в посёлке Дубовое под Белгородом, загоревшимися после удара ВСУ. Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пожар возник в двух частным домах.

В посёлке Дубовое Белгородского района загорелись дома после удара ВСУ. Видео © SHOT

Пожарные уже выехали по адресам и приступают к тушению объектов.

Предварительно, в результате ударов ВСУ погиб один человек, ранены семеро. Бригады медиков уже выехали на места и доставляют пострадавших в больницы.

Появилось видео пылающей машины, где погиб белгородец при ударе ВСУ
Появилось видео пылающей машины, где погиб белгородец при ударе ВСУ
Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров