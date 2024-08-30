В посёлке под Белгородом загорелись дома после удара ВСУ
SHOT показал видео пожара в домах в белгородском посёлке Дубовое после удара ВСУ
SHOT опубликовал видео с домами в посёлке Дубовое под Белгородом, загоревшимися после удара ВСУ. Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пожар возник в двух частным домах.
В посёлке Дубовое Белгородского района загорелись дома после удара ВСУ. Видео © SHOT
Пожарные уже выехали по адресам и приступают к тушению объектов.
Предварительно, в результате ударов ВСУ погиб один человек, ранены семеро. Бригады медиков уже выехали на места и доставляют пострадавших в больницы.
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