В посёлке под Белгородом загорелись дома после удара ВСУ

SHOT опубликовал видео с домами в посёлке Дубовое под Белгородом, загоревшимися после удара ВСУ. Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пожар возник в двух частным домах.

В посёлке Дубовое Белгородского района загорелись дома после удара ВСУ. Видео © SHOT

Пожарные уже выехали по адресам и приступают к тушению объектов.