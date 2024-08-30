Появилось видео пылающей машины, где погиб белгородец при ударе ВСУ

Автомобиль загорелся после ракетной атаки ВСУ в пригороде Белгорода. По данным SHOT, инцидент произошёл на трассе в районе улицы Щорса.

Автомобиль загорелся после ракетной атаки ВСУ в пригороде Белгорода. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы утверждают, что в автомобиль могли попасть обломки сбитой ракеты. Также, по словам местных жителей в частном секторе горят жилые в посёлке Дубовое. В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. По его словам, в результате прямого попадания снаряда в легковушку скончался мужчина.

«К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего», — написал Гладков в телеграм-канале.

Предварительно, в результате атаки ВСУ ранения получили семь мирных жителей. Бригады медиков уже выехали на места и доставляют пострадавших в больницы. Также, по словам Гладкова, в городе есть прямые попадания в дома и коммерческие объекты. В Белгородском районе в посёлке Дубовое после атаки ВСУ также горят два частных дома. На места выехали пожарные.