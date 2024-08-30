Появилось видео пылающей машины, где погиб белгородец при ударе ВСУ
SHOT опубликовал видео пылающей машины в Белгороде после удара ВСУ
Автомобиль загорелся после ракетной атаки ВСУ в пригороде Белгорода. По данным SHOT, инцидент произошёл на трассе в районе улицы Щорса.
Автомобиль загорелся после ракетной атаки ВСУ в пригороде Белгорода. Видео © Telegram / SHOT
Очевидцы утверждают, что в автомобиль могли попасть обломки сбитой ракеты. Также, по словам местных жителей в частном секторе горят жилые в посёлке Дубовое. В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. По его словам, в результате прямого попадания снаряда в легковушку скончался мужчина.
«К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего», — написал Гладков в телеграм-канале.
Предварительно, в результате атаки ВСУ ранения получили семь мирных жителей. Бригады медиков уже выехали на места и доставляют пострадавших в больницы. Также, по словам Гладкова, в городе есть прямые попадания в дома и коммерческие объекты. В Белгородском районе в посёлке Дубовое после атаки ВСУ также горят два частных дома. На места выехали пожарные.
Напомним, ранее сообщалось, что в Белгородской области сработала система ПВО. Местные жители слышали 4-5 взрывов.
Кадр из видео Telegram / SHOT