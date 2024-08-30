ВСУ атаковали ещё два белгородских села, есть раненые

Украинские войска атаковали ещё два населённых пункта в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате пострадали два мирных жителя.

«В результате обстрела в посёлке Октябрьский Белгородского района ранения получили женщина и мужчина. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в областную клиническую больницу с различными осколочными ранениями», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, повреждения получили остекление, фасад и кровля торгового объекта. Одна легковая машина, по словам Гладкова, сгорела, ещё четыре машины оказались посечены осколками.

Последствия атаки на посёлок Октябрьский. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Также дрон ВСУ атаковал «газель» в селе Дунайка Грайворонского городского округа. В автомобиле выбиты стёкла и пробита крыша. В настоящее время на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.