ВСУ атаковали ещё два белгородских села, есть раненые
Гладков: Два жителя Белгородской области ранены в ходе очередного обстрела ВСУ
Последствия атаки на посёлок Октябрьский. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинские войска атаковали ещё два населённых пункта в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате пострадали два мирных жителя.
«В результате обстрела в посёлке Октябрьский Белгородского района ранения получили женщина и мужчина. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в областную клиническую больницу с различными осколочными ранениями», — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, повреждения получили остекление, фасад и кровля торгового объекта. Одна легковая машина, по словам Гладкова, сгорела, ещё четыре машины оказались посечены осколками.
Последствия атаки на посёлок Октябрьский. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Также дрон ВСУ атаковал «газель» в селе Дунайка Грайворонского городского округа. В автомобиле выбиты стёкла и пробита крыша. В настоящее время на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.
Несколько часов назад ВСУ атаковали беспилотниками три населённых пункта в Белгородской области. Речь идёт о сёлах Новое, Байцуры и Вязовое. В результате обстрела пострадали два мирных жителя. Также сегодня днём сообщалось, что в Белгородской области под атаку дрона попал глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. В результате он получил осколочные ранения предплечий, рук, живота и мягких тканей головы. Кроме того, пострадал мирный житель села Петровка, дом которого атаковали ВСУ.