ВСУ атаковали дронами три белгородских села, два человека ранены
Гладков: Во время нового обстрела ВСУ пострадали два жителя Белгородской области
Последствия атаки на село Вязовое. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинские войска атаковали беспилотниками три населённых пункта в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате пострадали два мирных жителя.
Так, в Волоконовском районе в селе Новое в результате сброса двух взрывных устройств с БПЛА мужчина получил осколочные ранения плеча, ноги и мягких тканей грудной клетки. Во время повторной атаки дрона в этом же населённом пункте пострадал один из бойцов самообороны. Мужчина с осколочными ранениями спины самостоятельно обратился в Волоконовскую центральную районную больницу (ЦРБ).
«Оба пострадавших в настоящее время доставлены в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается. В селе от атак беспилотников повреждены легковой автомобиль и кровля частного дома», — написал Гладков в телеграм-канале.
Последствия атаки на село Байцуры. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками село Байцуры в Борисовском районе. В результате, по словам губернатора, повреждена кровля двух частных домов. Также ещё один FPV-дрон атаковал социальный объект в селе Вязовое Краснояружского района. В здании выбиты окна и повреждены кровля с фасадом.
Ранее сегодня сообщалось, что в Белгородской области под атаку дрона попал глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. В результате он получил осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы. Также пострадал мирный житель села Петровка, дом которого атаковали ВСУ. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами.