ВСУ атаковали дронами три белгородских села, два человека ранены

Украинские войска атаковали беспилотниками три населённых пункта в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате пострадали два мирных жителя.

Так, в Волоконовском районе в селе Новое в результате сброса двух взрывных устройств с БПЛА мужчина получил осколочные ранения плеча, ноги и мягких тканей грудной клетки. Во время повторной атаки дрона в этом же населённом пункте пострадал один из бойцов самообороны. Мужчина с осколочными ранениями спины самостоятельно обратился в Волоконовскую центральную районную больницу (ЦРБ).

«Оба пострадавших в настоящее время доставлены в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается. В селе от атак беспилотников повреждены легковой автомобиль и кровля частного дома», — написал Гладков в телеграм-канале.

Последствия атаки на село Байцуры. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками село Байцуры в Борисовском районе. В результате, по словам губернатора, повреждена кровля двух частных домов. Также ещё один FPV-дрон атаковал социальный объект в селе Вязовое Краснояружского района. В здании выбиты окна и повреждены кровля с фасадом.