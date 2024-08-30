Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 09:09

Глава Малиновского сельского поселения ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородчине

В результате атаки украинских дронов на Белгородскую область ранения получили два человека. Об инцидентах рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

В селе Петровка хозяин пострадавшего дома сначала отказался от медицинской помощи, но позже был доставлен в Октябрьскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами. После скорая перевезла пациента в областную клиническую больницу.

После атаки на село туда выехал глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. Его автомобиль атаковал вражеский дрон. В белгородской больнице у него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы. Его доставляют на осмотр к офтальмологу.

Российская ПВО сбила три украинских дрона над Белгородской областью
Российская ПВО сбила три украинских дрона над Белгородской областью

Накануне ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как сообщил Гладков, в результате обстрела погиб один человек, ещё несколько мирных граждан получили ранения. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров