Глава Малиновского сельского поселения ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородчине

В результате атаки украинских дронов на Белгородскую область ранения получили два человека. Об инцидентах рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

В селе Петровка хозяин пострадавшего дома сначала отказался от медицинской помощи, но позже был доставлен в Октябрьскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами. После скорая перевезла пациента в областную клиническую больницу.

После атаки на село туда выехал глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. Его автомобиль атаковал вражеский дрон. В белгородской больнице у него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы. Его доставляют на осмотр к офтальмологу.