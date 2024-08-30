Гладков: Один человек погиб и семь пострадали при ударе ВСУ по Белгороду

Один человек погиб и семь пострадали в результате удара ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к городу.

«К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Это невосполнимая утрата», — написал Гладков в своём телеграм-канал.

Бригады скорой помощи выехали на места и доставляют раненых в больницы, добавил Гладков.

По словам губернатора, в Белгороде зафиксированы несколько попаданий в многоквартирные дома, коммерческие объекты и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в посёлке Дубовое после ударов загорелись два частных дома. Пожарные выехали по адресам и приступают к тушению объектов.