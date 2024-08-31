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Регион
31 августа, 03:25

Количество раненых при обстреле Белгорода выросло до 46

Количество раненых при обстреле Белгорода выросло до 46, в их числе 7 детей

Число раненых в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ выросло до 46 человек. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в их числе семеро детей.

«46 мирных жителей ранены, сейчас в больницах находятся 37 человек. Семь из них дети, один ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Ему сделана операция», — рассказал глава региона.

Ещё двое взрослых сейчас готовятся к транспортировке в Москву. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, заверил Гладков.

Российский военный спас раненую женщину с сыном после удара ВСУ по Белгороду
Российский военный спас раненую женщину с сыном после удара ВСУ по Белгороду

Напомним, ВСУ ударили по Белгороду и Белгородскому району вечером, 30 августа. Для атаки они использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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