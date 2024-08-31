Количество раненых при обстреле Белгорода выросло до 46

Число раненых в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ выросло до 46 человек. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в их числе семеро детей.

«46 мирных жителей ранены, сейчас в больницах находятся 37 человек. Семь из них дети, один ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Ему сделана операция», — рассказал глава региона.