Количество раненых при обстреле Белгорода выросло до 46
Количество раненых при обстреле Белгорода выросло до 46, в их числе 7 детей
Число раненых в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ выросло до 46 человек. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в их числе семеро детей.
«46 мирных жителей ранены, сейчас в больницах находятся 37 человек. Семь из них дети, один ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Ему сделана операция», — рассказал глава региона.
Ещё двое взрослых сейчас готовятся к транспортировке в Москву. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, заверил Гладков.
Напомним, ВСУ ударили по Белгороду и Белгородскому району вечером, 30 августа. Для атаки они использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек.
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