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31 августа, 03:02

Российский военный спас раненую женщину с сыном после удара ВСУ по Белгороду

Российский военный спас раненую женщину с маленьким сыном в момент чудовищного удара ВСУ по Белгороду. Боец оказал пострадавшим первую медицинскую помощь и доставил в больницу. Кадры душераздирающего спасения есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Российский военный из Москвы спас раненого малыша и его маму, сразу после удара ВСУ по Белгороду. Видео © Telegram / SHOT

Мужчина услышал громкие звуки взрывов, которые прогремели в районе местного торгового центра. Он поспешил на место происшествия и увидел раненого маленького мальчика и его маму, лежащую в углу.

Боец вытащил из аптечки всё необходимое для перевязки и остановки кровотечения. У женщины была проникающая травма брюшной полости и серьёзная кровопотеря, а у малыша осколочные ранения руки. Он донёс их на руках до автомобиля и отвёз в ближайший госпиталь. Там пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. По дороге военный старался успокоить маму и ребёнка. В данный момент точной информации об их состоянии нет.

Момент удара ВСУ по Белгороду из РСЗО Vampire попал на видео
Момент удара ВСУ по Белгороду из РСЗО Vampire попал на видео

Об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район стало известно ранее.ВСУ ударили по российскому региону кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ранения получили 37 мирных жителей, в том числе, шесть детей.

Обложка ©

© Telegram / SHOT

Оксана Попова
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