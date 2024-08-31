Российский военный спас раненую женщину с сыном после удара ВСУ по Белгороду
Российский военный спас раненую женщину с маленьким сыном в момент чудовищного удара ВСУ по Белгороду. Боец оказал пострадавшим первую медицинскую помощь и доставил в больницу. Кадры душераздирающего спасения есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Российский военный из Москвы спас раненого малыша и его маму, сразу после удара ВСУ по Белгороду. Видео © Telegram / SHOT
Мужчина услышал громкие звуки взрывов, которые прогремели в районе местного торгового центра. Он поспешил на место происшествия и увидел раненого маленького мальчика и его маму, лежащую в углу.
Боец вытащил из аптечки всё необходимое для перевязки и остановки кровотечения. У женщины была проникающая травма брюшной полости и серьёзная кровопотеря, а у малыша осколочные ранения руки. Он донёс их на руках до автомобиля и отвёз в ближайший госпиталь. Там пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. По дороге военный старался успокоить маму и ребёнка. В данный момент точной информации об их состоянии нет.
Об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район стало известно ранее.ВСУ ударили по российскому региону кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ранения получили 37 мирных жителей, в том числе, шесть детей.
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