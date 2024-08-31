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30 августа, 22:24

Момент удара ВСУ по Белгороду из РСЗО Vampire попал на видео

Момент удара ВСУ по Белгороду из РСЗО Vampire попал на видео. Кадры бесчеловечной атаки украинских военных есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Момент атаки ВСУ по Белгороду, жертвами которой стали пять человек. Видео © Telegram / SHOT

Удары запечатлели камеры видеонаблюдения на одной из улиц. На записи видно яркие вспышки в разных уголках города и машины, которые пытаются спрятаться от снарядов.

Первые минуты после чудовищной атаки ВСУ по Белгороду попали на видео
Первые минуты после чудовищной атаки ВСУ по Белгороду попали на видео

Об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район стало известно ранее. ВСУ ударили по российскому региону кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ранения получили 37 мирных жителей, в том числе, шесть детей.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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