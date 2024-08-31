Момент удара ВСУ по Белгороду из РСЗО Vampire попал на видео. Кадры бесчеловечной атаки украинских военных есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Момент атаки ВСУ по Белгороду, жертвами которой стали пять человек. Видео © Telegram / SHOT

Удары запечатлели камеры видеонаблюдения на одной из улиц. На записи видно яркие вспышки в разных уголках города и машины, которые пытаются спрятаться от снарядов.