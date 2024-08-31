Момент удара ВСУ по Белгороду из РСЗО Vampire попал на видео
Момент удара ВСУ по Белгороду из РСЗО Vampire попал на видео. Кадры бесчеловечной атаки украинских военных есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Момент атаки ВСУ по Белгороду, жертвами которой стали пять человек. Видео © Telegram / SHOT
Удары запечатлели камеры видеонаблюдения на одной из улиц. На записи видно яркие вспышки в разных уголках города и машины, которые пытаются спрятаться от снарядов.
Об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район стало известно ранее. ВСУ ударили по российскому региону кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ранения получили 37 мирных жителей, в том числе, шесть детей.
Telegram / Настоящий Гладков