Первые минуты после чудовищной атаки ВСУ по Белгороду попали на видео
Первые минуты после атаки ВСУ из РСЗО «Вампир» по Белгороду попали на видео
Первые минуты после чудовищной атаки ВСУ из РСЗО «Вампир» по Белгороду попали на видео. Кадры с места трагедии есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Первые минуты после атаки ВСУ из РСЗО "Вампир" по Белгороду. Видео © Telegram / SHOT
На опубликованных кадрах видна горящая машина, в которую прилетел вражеский снаряд. Водитель автомобиля скончался на месте происшествия. Транспортное средство с человеком внутри пытались потушить свидетели трагедии, но спасти мужчину не удалось.
Об атаке Белгорода и Белгородского района стало известно ранее. ВСУ ударили по российскому региону кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ранения получили 37 мирных жителей, в том числе, шесть детей.
Telegram / SHOT