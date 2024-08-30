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30 августа, 20:51

Первые минуты после чудовищной атаки ВСУ по Белгороду попали на видео

Первые минуты после атаки ВСУ из РСЗО «Вампир» по Белгороду попали на видео

Первые минуты после чудовищной атаки ВСУ из РСЗО «Вампир» по Белгороду попали на видео. Кадры с места трагедии есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Первые минуты после атаки ВСУ из РСЗО "Вампир" по Белгороду. Видео © Telegram / SHOT

На опубликованных кадрах видна горящая машина, в которую прилетел вражеский снаряд. Водитель автомобиля скончался на месте происшествия. Транспортное средство с человеком внутри пытались потушить свидетели трагедии, но спасти мужчину не удалось.

Появилось видео пылающей машины, где погиб белгородец при ударе ВСУ
Появилось видео пылающей машины, где погиб белгородец при ударе ВСУ

Об атаке Белгорода и Белгородского района стало известно ранее. ВСУ ударили по российскому региону кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ранения получили 37 мирных жителей, в том числе, шесть детей.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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