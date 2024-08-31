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31 августа, 07:11

Следком возбудил уголовное дело после удара ВСУ по Белгороду

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород, сообщили в пресс-службе ведомства. Подчёркивается, что все причастные к удару будут установлены.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)... Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Российский военный спас раненую женщину с сыном после удара ВСУ по Белгороду
Российский военный спас раненую женщину с сыном после удара ВСУ по Белгороду

Напомним, вечером 30 августа ВСУ нанесли крупный удар по Белгороду. Противник использовал РСЗО «Вампир» с кассетными боеприпасами. Погибли пять человек и ещё 46 пострадали.

Матвей Константинов
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