ВСУ вновь обстреляли Шебекино в Белгородской области, ранен мирный житель

Вооружённые силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавшего с осколочным ранением правой голени бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков дополнил, что в Шебекине в результате двух обстрелов в шести многоквартирных домах, четырёх коммерческих объектах и в административном здании повредились крыши, фасады и стёкла. Кроме того, осколками посечены четыре легковушки. Также из-за попадания снаряда разрушился нежилой дом. От прямого попадания снаряда разрушен нежилой дом.