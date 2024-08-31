ВСУ вновь обстреляли Шебекино в Белгородской области, ранен мирный житель
Разрушенный дом в Шебекине. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Вооружённые силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавшего с осколочным ранением правой голени бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона в телеграм-канале.
Гладков дополнил, что в Шебекине в результате двух обстрелов в шести многоквартирных домах, четырёх коммерческих объектах и в административном здании повредились крыши, фасады и стёкла. Кроме того, осколками посечены четыре легковушки. Также из-за попадания снаряда разрушился нежилой дом. От прямого попадания снаряда разрушен нежилой дом.
По словам губернатора, в результате обстрела загорелась сухая трава. Спасатели ликвидируют очаг возгорания. Информация о последствиях ещё уточняется.
Напомним, вчера, 30 августа, ВСУ ударили по Белгороду и Белгородскому району. Для атаки украинские военные использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ещё 46 пострадали. А на следующий день утром ВСУ обстреляли Шебекино — пострадала женщина, её госпитализируют.