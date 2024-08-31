В Белгородской области при обстреле пострадала женщина
Гладков: При обстреле ВСУ пострадала жительница Шебекина
Последствия обстрела белгородского Шебекина. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
При обстреле ВСУ пострадала жительница города Шебекино. Пострадавшую экстренно госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Последствия обстрела белгородского Шебекина. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадал мирный житель. Женщину с различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал глава области в телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки также повреждены минимум четыре многоквартирных дома. На месте ЧП работают оперативные службы.
Напомним, вечером 30 августа ВСУ ударили по Белгороду и Белгородскому району. Для атаки они использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек. Также сообщалось о десятках пострадавших.