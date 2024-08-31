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31 августа, 10:08

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду

Минздрав: 11 пострадавших при обстреле Белгорода находятся в тяжёлом состоянии

В результате обстрела Белгорода и пригорода со стороны ВСУ 37 человек были госпитализированы, 11 из них на данный момент находятся в тяжёлом состоянии. Трёх транспортируют в Москву для лечения. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Лечение в стационарах Белгорода проходят 37 человек, пострадавших при обстреле города украинскими националистами 30 августа, в том числе семь детей. Состояние 11 пострадавших — тяжёлое, за жизни двоих из них борются врачи», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что ответственность за оказание должной медицинской помощи всем пострадавшим взял на себя Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

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Напомним, что вчера, 30 августа, украинские войска ударили по Белгороду и Белгородскому району. Для атаки ВСУ использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ещё 46 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev

Мария Любицкая
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