В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду

В результате обстрела Белгорода и пригорода со стороны ВСУ 37 человек были госпитализированы, 11 из них на данный момент находятся в тяжёлом состоянии. Трёх транспортируют в Москву для лечения. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Лечение в стационарах Белгорода проходят 37 человек, пострадавших при обстреле города украинскими националистами 30 августа, в том числе семь детей. Состояние 11 пострадавших — тяжёлое, за жизни двоих из них борются врачи», — сказал Кузнецов.