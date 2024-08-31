В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду
Минздрав: 11 пострадавших при обстреле Белгорода находятся в тяжёлом состоянии
В результате обстрела Белгорода и пригорода со стороны ВСУ 37 человек были госпитализированы, 11 из них на данный момент находятся в тяжёлом состоянии. Трёх транспортируют в Москву для лечения. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«Лечение в стационарах Белгорода проходят 37 человек, пострадавших при обстреле города украинскими националистами 30 августа, в том числе семь детей. Состояние 11 пострадавших — тяжёлое, за жизни двоих из них борются врачи», — сказал Кузнецов.
Он добавил, что ответственность за оказание должной медицинской помощи всем пострадавшим взял на себя Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Напомним, что вчера, 30 августа, украинские войска ударили по Белгороду и Белгородскому району. Для атаки ВСУ использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ещё 46 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.
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