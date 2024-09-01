Мужчина ранен при атаке дрона-камикадзе на автомобиль под Белгородом

Белгородскую область снова атаковали беспилотные летательные аппараты ВСУ. В результате происшествия в регионе ранен мужчина, у него диагностировали черепно-мозговую травму. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Никольское дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал глава региона.

Мужчине продолжают оказывать всю необходимую помощь. Его автомобиль также не мало пострадал в результате атаки.

Также в результате атаке была повреждена кровля одного из домов в селе Байцуры Борисовского района. На месте продолжают работать оперативные службы города. Информации о последствиях пока нет.