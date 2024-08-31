ВСУ обстреляли ещё одно село под Белгородом, пострадал мужчина
Гладков: В результате обстрела белгородского села Ржевка ранен мужчина
В Белгородской области ВСУ обстреляли ещё один населённый пункт Шебекинского городского округа. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадал мирный житель.
«Село Ржевка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу. Мужчину с осколочным ранением спины доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он в телеграм-канале.
По данным Гладкова, в Ржевке повреждены четыре частных домовладений. В частности, в домах выбиты окна, посечены кровли и фасады.
Ранее сообщалось, что ВСУ в третий раз за день обстреляли Шебекино, в результате пострадали уже три мирных жителя. А вчера вечером, 30 августа, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу. Для атаки ВСУ использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ещё 46 пострадали. СК возбудил дело по статье о теракте.
Telegram / V_Zelenskiy_official