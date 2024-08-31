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31 августа, 13:22

ВСУ обстреляли ещё одно село под Белгородом, пострадал мужчина

Гладков: В результате обстрела белгородского села Ржевка ранен мужчина

В Белгородской области ВСУ обстреляли ещё один населённый пункт Шебекинского городского округа. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадал мирный житель.

«Село Ржевка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу. Мужчину с осколочным ранением спины доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он в телеграм-канале.

По данным Гладкова, в Ржевке повреждены четыре частных домовладений. В частности, в домах выбиты окна, посечены кровли и фасады.

Ранее сообщалось, что ВСУ в третий раз за день обстреляли Шебекино, в результате пострадали уже три мирных жителя. А вчера вечером, 30 августа, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу. Для атаки ВСУ использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ещё 46 пострадали. СК возбудил дело по статье о теракте.

ВСУ атаковали три белгородских села, ранены два человека
ВСУ атаковали три белгородских села, ранены два человека
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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