ВСУ обстреляли ещё одно село под Белгородом, пострадал мужчина

В Белгородской области ВСУ обстреляли ещё один населённый пункт Шебекинского городского округа. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадал мирный житель.

«Село Ржевка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу. Мужчину с осколочным ранением спины доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он в телеграм-канале.