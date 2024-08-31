ВСУ атаковали три белгородских села, ранены два человека

Украинские войска атаковали три населённых пункта в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате ЧП пострадали два мирных жителя.

Так, в Шебекинском городском округе в районе села Коровино украинский FPV-дрон атаковал движущуюся легковушку. В результате пострадал водитель транспортного средства. Мужчину, по словам Гладкова, с баротравмой и осколочным ранением плеча доставили в областную клиническую больницу. Также обстрелу подверглось село Грузское Борисовского района. Там ранения получила женщина.

Последствия обстрела села Грузское. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«Пострадавшую с баротравмой и осколочными ранениями рук бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Повреждены остекление, кровли и фасады многоквартирного дома и социального объекта», — написал губернатор в телеграм-канале.