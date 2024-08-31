ВСУ атаковали три белгородских села, ранены два человека
Гладков: При очередном обстреле ВСУ пострадали два жителя Белгородской области
Последствия обстрела посёлка Уразово. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинские войска атаковали три населённых пункта в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате ЧП пострадали два мирных жителя.
Так, в Шебекинском городском округе в районе села Коровино украинский FPV-дрон атаковал движущуюся легковушку. В результате пострадал водитель транспортного средства. Мужчину, по словам Гладкова, с баротравмой и осколочным ранением плеча доставили в областную клиническую больницу. Также обстрелу подверглось село Грузское Борисовского района. Там ранения получила женщина.
Последствия обстрела села Грузское. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
«Пострадавшую с баротравмой и осколочными ранениями рук бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Повреждены остекление, кровли и фасады многоквартирного дома и социального объекта», — написал губернатор в телеграм-канале.
Кроме того, в посёлке Уразово Валуйского городского округа дрон-камикадзе ВСУ атаковал административное здание. В результате повреждены кровля, фасад и остекление. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.
Накануне, 30 августа, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу. Для атаки ВСУ использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ещё 46 пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.