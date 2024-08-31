ВСУ в третий раз за день обстреляли Шебекино, пострадала женщина

Украинские войска в третий раз за день обстреляли город Шебекино Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате очередной вражеской атаки пострадала мирная жительница.

«Пострадавшую с осколочным ранением левой голени бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в телеграм-канале.

Также в городе повреждены два многоквартирных дома и два коммерческих объекта. Осколками посечён легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы и склада на территории производственного объекта. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очага возгорания.