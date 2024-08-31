ВСУ в третий раз за день обстреляли Шебекино, пострадала женщина
Гладков: В результате очередного обстрела Шебекина ранена мирная жительница
Последствия обстрела города Шебекино. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинские войска в третий раз за день обстреляли город Шебекино Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате очередной вражеской атаки пострадала мирная жительница.
«Пострадавшую с осколочным ранением левой голени бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в телеграм-канале.
Также в городе повреждены два многоквартирных дома и два коммерческих объекта. Осколками посечён легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы и склада на территории производственного объекта. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очага возгорания.
Последствия обстрела города Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Напомним, сегодня утром ВСУ обстреляли Шебекино, в результате пострадала женщина. Спустя несколько часов украинская сторона снова атаковала город. Тогда с различными ранениями в больницу доставили мужчину. А вчера вечером, 30 августа, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу. Для атаки ВСУ использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир». Жертвами трагедии стали пять человек, ещё 46 пострадали. СК возбудил дело по статье о теракте.