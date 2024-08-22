Большинство учеников и родителей одобряют церемонию поднятия флага в школах ВЦИОМ: 90% учащихся и 88% родителей высоко оценивают поднятие флага в школах 22 августа, 11:14 Обложка © ТАСС / АР / Alexander Zemlianichenko

В России большинство родителей и учеников с энтузиазмом восприняли идею исполнения гимна и поднятия флага в школах. Об этом рассказал руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов на круглом столе «День флага России: единство и суверенитет».

«88% родителей оценивают эту церемонию положительно. При этом 65% опрошенных декларируют крайне положительные оценки, ещё 23% заявили скорее о положительном отношении. Кроме того, 79% родителей заявляют о том, что поднятие флага и исполнение гимна на торжественной линейке в учебном заведении скорее способствует формированию чувства патриотизма у учащихся», — цитирует его агентство РАПСИ.

Среди школьников данные ещё выше. Так, 90% опрошенных рады торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна, и лишь 8% учеников отрицательно относятся к этому и не понимают значимости нововведения. Мамонов заметил, что цифры свидетельствуют о росте патриотизма в обществе.

Ранее в Госдуме предложили ввести в школах единую спортивную форму для уроков физкультуры. Одежду хотят выпустить в цветах российского триколора: белую, синюю или красную. Согласно предварительному опросу, почти половина россиян (46%) не против инициативы.

Авторы Татьяна Миссуми